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Україна вимагає санкцій ЄС проти "Росатому"

Ольга
Матарикіна
Це стало актуально після подій на Запорізькій АЕС
Україна вимагає санкцій ЄС проти "Росатому" Фото: aem-group.ru
Україна прагне включення російського "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС. 
 
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю "РБК-Україна".
 
Відповідаючи на запитання щодо деталей восьмого пакету санкцій ЄС, Кулеба сказав, що Україна буде просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом".
 
За його словами, це стало актуально особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники "Росатому", які, по суті, здійснюють злочинну діяльність. 
 
"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", - зауважив міністр.
 
За прогнозом міністра, новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року. 
 
Кулеба визнав, що серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає, і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, "це живий процес, з ними треба працювати".
 
Як повідомлялося, МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС зафіксувала присутність старшого технічного персоналу "Росатома", що може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень.
 
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13 09 2022 13:15
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