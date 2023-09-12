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Україна вирішуватиме питання ембарго зерна у Світовій організація торгівлі

12 вересня 2023, 18:12
Україна вирішуватиме питання ембарго зерна у Світовій організація торгівлі
Фото: alarabiya.net
Уряд звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків через блокування Польщею експорту українського зерна.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав в X (Twitter).

"Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі в разі блокування Польщею експорту українського зерна", - йдеться в дописі. 

Шмигаль додав, що Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин", - сказав український прем’єр. 

Разом з тим Шмигаль наголосив, що в разі порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Нагадаємо, Польща заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна.
зерноембаргоУкраїнаСвітова організація торгівлі

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