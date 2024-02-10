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ПОЛІТИКА

Україна виснажує ракетні резерви, а росія готується до незграбного наступу – NYT

10 лютого 2024, 10:13
Україна виснажує ракетні резерви, а росія готується до незграбного наступу – NYT
генштаб ЗСУ
Відсутність допомоги матиме масштабний вплив.

Унаслідок постійних ракетних ударів росії в України вичерпуються запаси ракет для систем протиповітряної оборони. Без допомоги від США нинішньої кількості вистачить до початку березня.

Про це пише The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців.

Західні військові аналітики зазначають, що у 2024 році запобігання російському наступу ускладнюється критичною нестачею солдатів і боєприпасів. Низка чиновників попереджають, що без допомоги США "каскадний колапс" на фронті може стати реальністю наприкінці цього року.

Вони кажуть, що пройде щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність поновленої допомоги матиме масштабний вплив. Але без неї, додають вони, важко уявити, як Україна зможе утримувати свої нинішні позиції на полі бою.

"До наступного місяця Україні буде важко проводити локальні контратаки, а до початку літа її військовим може бути складно відбивати російські атаки", − цитує видання посадовців і аналітиків.

Водночас у NYT додають, що росії буде важко швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України. Замість цього російські війська, найімовірніше, просуватимуться вперед "незграбно і розрізнено" та з високою кількістю втрат у військах.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроекту, який передбачає виділення близько $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

війназапаси ракет

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