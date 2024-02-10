Законопроєкт про фінансову підтримку України: Сенат США прийняв нове рішення

Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів та двох незалежних, щоб офіційно розпочати дебати згідно із законом.

Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє The Hill.

У п'ятницю ввечері Сенат підтримав початок дебатів 64 голосами проти 19. Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів та двох незалежних, щоб офіційно розпочати дебати згідно із законом.

Шумер сказав, що п'ятничне голосування "підтримує процес ухвалення надзвичайного пакету заходів з національної безпеки в Сенаті". Він попросив колег-республіканців попрацювати з ним над досягненням угоди щодо поправок, щоб вдалося якнайшвидше просунути цей законопроєкт.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл закликав своїх колег підтримати законопроєкт, нагадавши колегам, що на них лежить "відповідальність" забезпечувати спільну оборону та забезпечувати головнокомандувача інструментів для прояву сили.

Після дебатів законопроєкт остаточно знову буде винесений на голосування. Для того, щоб його було прийнято, потрібно щонайменше 60 голосів "За", а оскільки демократів всього 51, то буде потрібна підтримка ще 9 республіканців.

8 лютого, Сенат США підтримав під час процедурного голосування початок розгляду законопроєкту щодо підтримки України та Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський заявив, що це "поганий день для путіна", але до фінального рішення насправді ще далеко.