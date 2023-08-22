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ПОЛІТИКА

Україна виступила з ініціативою створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

22 серпня 2023, 17:44
Україна виступила з ініціативою створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими
Фото galka.if.ua
До складу медкомісії увійдуть два лікаря та два їхніх заступника з нейтральних країн, а також лікар та його заступник з України.

В Україні створять змішані медичні комісії (ЗМК), які допоможуть повертати полонених українських військових.

Про це під час брифінгу повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива", — сказав спікер.

Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучать трьох лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Керівник напрямку координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк зазначив, що з української сторони відбувається укомплектування комісій.

"Як я зрозумів, буде створено дві комісії для огляду росіян — загальною кількістю шість осіб. Комісія буде визначати стан і діагноз полоненого, також може рекомендувати репатріювати полоненого або відправити на лікування до нейтральної країни, якщо рф буде згодна. Також репатріація можлива тільки згоди полоненого", — сказав він.

Таранюк зазначив, що в результаті перемовин вже вдалося повернути з полону майже 2 600 військових та цивільних. Запустити цей механізм вдалося у співпраці Офісу президента, Координаційного штабу та Червоного Хреста.

Нагадаємо, росія повернула тіла 12 українських військових, які були полоненими.

війнаполоненіКомісія

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