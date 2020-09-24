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Україна визнала паспорта Косово, - МЗС

Україна визнає паспорти, видані в частково визнаному Косово. При цьому його незалежність офіційно з української сторони не визнається.
Україна визнала паспорта Косово, - МЗС Фото: 112.ua

Про це в інтерв'ю RTV Ora розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, між Косово і окупованим Кримом не може бути жодних паралелей.

"Традиційно ми налаштовані на територіальний суверенітет країни. Це наш принцип. Але для нас немає паралелей між цими двома випадками. Це тому, що випадок Косово - це одне, а Крим - інше. У випадку з Косово є країна, визнана низкою країн, а у випадку з Кримом ми говоримо про територію, яка була насильно захоплена Росією", - зазначив Боднар.

При цьому косовські паспорта визнаються українською стороною.

"Минулого року ми прийняли рішення працювати з косовськими паспортами. Тепер наш посол тут (в Албанії, - ред.) і посли в інших частинах світу отримали інструкції визнати ці паспорти і не обмежувати поїздки", - додав Боднар.

Нагадаємо, українська сторона не визнає незалежність Косова. З цієї причини навіть футбольний матч відбору на ЧС-2018 між національними збірними проходив не в Косово, а в Албанії.

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24 09 2020 13:53
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