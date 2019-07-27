Центральноафриканська Республіка відкликала визнання незалежності Косова

У Центральноафриканській Республіці заявили, що не можуть представляти позицію, яка відрізняється від міжнародного права і виступили за діалог і підтримку суверенітету Сербії і верховенства права.

"Я хотів би поінформувати громадськість, що Центральноафриканська Республіка є 14-ю країною, яка уточнила свою позицію щодо невизнання Косова, оскільки вона знаходиться в списку країн, який має Приштина і в якому говориться, що ці країни визнають Косово", - сказав перший віце-прем'єр і глава МЗС Сербії Івіца Дачич в ефірі телерадіокомпанії РТС, інформує "Європейська правда".

Він заявив, що в минулому році перебував у Центральноафриканській Республіці і що тодішній президент цієї країни висловив своє здивування з приводу такого визнання.

"Ми отримали офіційну ноту за підписом міністра, який сказав, що вони провели розслідування, чи існує це рішення. Немає ніякого листа від Центральноафриканської Республіки для того, щоб займати таку позицію", - заявив Дачич.

Нагадаємо, раніше Косово заборонило всім державним службовцям Сербії в’їзд на свою територію.

За словами радника міністра закордонних справ колишньої провінції Сербії Єтліра Зіберай, такою є відповідь Приштини на "постійну пропаганду та неправдиві новини щодо цієї країни та її громадян" з боку Сербії.

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