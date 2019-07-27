Родичам жертв Скнилівської трагедії виплатять по дві тисячі гривень
"Одноразову матеріальну допомогу родичі загиблих (мешканці, які зареєстровані у Львові) отримають відповідно до розпорядження міського голови №346 від 09.07.2019 року. Кошти виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Львова", - йдеться у повідомленні управління, інформують в "УП".
Крім того, з травня 2019 року встановлено пільги у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в Скнилівській авіакатастрофі. Пільги відшкодовуватимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова.
У Львівській міськраді нагадали, що у 2018 році члени сімей загиблих також отримали одноразову виплату у розмірі 2 тис. гривень. Відповідно до розпорядження мера Львова, одноразову матеріальну допомогу надали 48 членам сімей загиблих в авіакатастрофі.
Нагадаємо, 2016 року Європейський суд з прав людини 1 вересня прийняв рішення за скаргами "Світлана Атаманюк та інші проти України" і "Міхно проти України", пов'язаними зі Скнилівською трагедією.
Згідно з рішенням суду, реакцію влади України на катастрофу визнали задовільною.
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