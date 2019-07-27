Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Родичам жертв Скнилівської трагедії виплатять по дві тисячі гривень

Родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплатять матеріальну допомогу у сумі двох тисяч гривень до 17-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі "Скнилів" 27 липня 2002 року
Як повідомили в управлінні соціального захисту м.Львова, виплати отримають 58 осіб, загальна сума виплат становить 116 тис грн.
Родичам жертв Скнилівської трагедії виплатять по дві тисячі гривень Авіатрагедія Фото: jnsm.com.ua

"Одноразову матеріальну допомогу родичі загиблих (мешканці, які зареєстровані у Львові) отримають відповідно до розпорядження міського голови №346 від 09.07.2019 року. Кошти виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Львова", - йдеться у повідомленні управління, інформують в "УП". 

Крім того, з травня 2019 року встановлено пільги у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в Скнилівській авіакатастрофі. Пільги відшкодовуватимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова.

У Львівській міськраді нагадали, що у 2018 році члени сімей загиблих також отримали одноразову виплату у розмірі 2 тис. гривень. Відповідно до розпорядження мера Львова, одноразову матеріальну допомогу надали 48 членам сімей загиблих в авіакатастрофі. 

Нагадаємо, 2016 року Європейський суд з прав людини 1 вересня прийняв рішення за скаргами "Світлана Атаманюк та інші проти України" і "Міхно проти України", пов'язаними зі Скнилівською трагедією.

Згідно з рішенням суду, реакцію влади України на катастрофу визнали задовільною.

Читайте також: Український спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк сьогодні скінчався

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2019 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.