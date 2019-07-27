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Український спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк сьогодні скінчався

Після повторної операції на серці 27 липня помер український спортсмен, бронзовий медаліст чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра Роман Вірастюк
Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
Український спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк сьогодні скінчався Фото з вільних джерел

"Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас — це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо і підтримуємо рідних Романа у цей важкий час. Вічна пам’ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати", — написав Ігор Жданов у Facebook, йдеться в "Громадське".

Прощання з Романом, найімовірніше відбудеться 28-го липня біля Міністерства молоді та спорту. Поховання відбудеться 29-го липня, в рідному Івано-Франківську. Точний час повідомлять на його сторінці у Facebook.

Вірастюк був срібним призером останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володарем Кубка СРСР, 17-разовим чемпіоном та восьмикратним володарем Кубка України. Також він брав участь у трьох Олімпійських Іграх. З 1995-го до 2005 року був капітаном Олімпійської збірної України з легкої атлетики.Останні роки працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Спортсмен також брав участь в парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, раніше на 74-му році життя помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.

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