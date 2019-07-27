Український спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк сьогодні скінчався
"Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас — це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо і підтримуємо рідних Романа у цей важкий час. Вічна пам’ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати", — написав Ігор Жданов у Facebook, йдеться в "Громадське".
Прощання з Романом, найімовірніше відбудеться 28-го липня біля Міністерства молоді та спорту. Поховання відбудеться 29-го липня, в рідному Івано-Франківську. Точний час повідомлять на його сторінці у Facebook.
Вірастюк був срібним призером останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володарем Кубка СРСР, 17-разовим чемпіоном та восьмикратним володарем Кубка України. Також він брав участь у трьох Олімпійських Іграх. З 1995-го до 2005 року був капітаном Олімпійської збірної України з легкої атлетики.Останні роки працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Спортсмен також брав участь в парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, раніше на 74-му році життя помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.
Читайте також: Моряки із російського танкера не планують приходити на допити, - капітан
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн