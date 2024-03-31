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Вбивство російського пілота-перебіжчика породжує привид ударних загонів – NYT

31 березня 2024, 19:42
Вбивство російського пілота-перебіжчика породжує привид ударних загонів – NYT
Фото: Reuters
Загибель в Іспанії Максима Кузьмінова, пілота, який доставив в Україну гелікоптер і секретні документи, викликала побоювання, що кремль знову обирає мішенню своїх ворогів.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Люди, які вбили Кузьмінова, хотіли передати повідомлення. Це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки вистрілили в нього шість разів у гаражі на півдні Іспанії, вони наїхали на його тіло своїм автомобілем. На думку слідства, вони також залишили важливу підказку, щоб визначити свою особу: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку", - пише американська газета.

Вбивство Кузьмінова в іспанському місті Вільяхойоса того місяця викликає побоювання, що європейські шпигунські мережі росії продовжують діяти і націлені на ворогів кремля. 

Високопоставлені поліцейські чиновники впевнені, що вбивство має ознаки подібних нападів, пов’язаних з кремлем, зокрема вбивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні в 2019 році та отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в 2018 році в Англії.

Іспанський уряд публічно не підтвердив, що вбитим був  Кузьмінов, але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не було питання, хто стоїть за смертю.

Раніше російські офіційні особи щосили намагалися приховати зв’язок кремля з різними вбивствами в Європі, часто незважаючи на явні докази причетності рф. 

Проте справа Кузьмінова інша - високопоставлені російські чиновники говорили про його смерть з ледь прихованою радістю.

Водночас на відміну від великого розголосу, який супроводжував втечу Кузьмінова з росії, українська влада здебільшого мовчала про вбивство. Високопоставлені чиновники хвилюються, що це може відмовити інших наслідувати його приклад.

"росія буде інтенсивно поширювати пропаганду - вони вже це роблять - що всіх зрадників знайдуть. Це приховане повідомлення іншим російським громадянам, особливо військовослужбовцям, що ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите", - сказав один з українських чиновників. 

Всередині лютого стало відомо, що пілота було вбито і Україна вимагає від Іспанії провести ретельне розслідування вбивства російського пілота.

 

ІспаніяКремльсмертьМаксим Кузьмінов

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