Україна вже виготовляє 96% дронів для фронту

В оборонній сфері працюють більше 800 державних і приватних компаній.

Український оборонно-промисловий комплекс зріс в шість разів і на сьогодні майже усі БпЛА для фронту виробляються в Україні.

Про це розказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"В сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників", - заявив Шмигаль..

Прем’єр додав, що на оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету: "буквально кожну гривню, зібрану всередині країни".

Також за його словами, завдяки інвестиціям держави і приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина - українського виробництва.

"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", - сказав прем’єр.

Шмигаль сказав, що запрацювала так звана "данська модель" завантаження українського ОПК.

"Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже 1 млрд доларів", - констатував він.