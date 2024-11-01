Україна вже знищила 40 "елітних" північнокорейських солдатів – ЗМІ

За словами одного з тих, хто вижив, північнокорейських військових "зрадили" і "обдурили їх", щоб воювати проти України.

ЗСУ вже ліквідували щонайменше 40 "елітних" північнокорейських солдатів, відправлених російським командуванням для повернення захопленої території в Курську область. Це сталося через кілька днів після того, як тисячі солдатів Пхеньяна опинилися на території рф.

Про це пише The Sun.

Один тяжко поранений солдат КНДР, який вижив і який зараз лікується в польовому госпіталі, сказав, що росіяни кинули їх в атаку, але українці прикрили нас артилерією і безпілотниками.

Розповідаючи про атаку біля села Любимівка Курської області, він зазначив, що було сорок осіб, і всі вони загинули.

"Я тут зовсім один, мені більше нічого втрачати", — сказав він.

Солдат пояснив, що його брати Кім і Мінхо були вбиті, а він вижив, сховавшись під обезголовленими тілами. Він стверджує, що йому сказали, що буде потрібно охороняти інфраструктуру, але північнокорейців "зрадили" і "відправили на штурм у Курську область".

"росіяни нам нічого не надали. Вони кинули нас на штурм без попередньої розвідки, без боєприпасів, без нормальної зброї", — заявив співрозмовник видання.

Чхве Сон Хі, міністр закордонних справ Північної Кореї, який 1 листопада зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим у москві, сказав, що Кім Чен Ин віддав наказ, згідно з яким військові повинні "незмінно й потужно підтримувати російську армію у священній війні".

Але після підтвердження військової присутності військ Північної Кореї на російській землі, низка експертів висловили сумніви щодо їхніх можливостей.

Один високопоставлений український командир сказав журналістам, що це ненадійна сила.

"Я не можу згадати нікого в [Силах оборони України], хто б турбувався про те, що опиниться на нульовій лінії віч-на-віч із військами Кім Чен Ина. Я не відчуваю жодної симпатії до північнокорейців <...> путін просто використовує їх для м'ясорубки", — зазначив представник ЗСУ.

За його словами, командування вважає, що багато північнокорейців залишать свої позиції, щоб дезертувати та потім спробувати перебратися в Південну Корею.

"Якби ви були північнокорейцем, хіба ви не зробили б те саме?" — задався він питанням.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.