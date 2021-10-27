Україна й Ізраїль планують співпрацю у сфері функціонування стартап-фондів

Україна спільно з Ізраїлем обговорили поточну економічну ситуацію, пенсійну систему в Україні та двосторонню співпрацю між країнами у сферах інформаційних технологій та інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр фінансів України Сергій Марченко 26 жовтня зустрівся з новопризначеним послом Ізраїлю в Україні Міхаелєм Бродським.

Сторони обговорили поточну економічну ситуацію, пенсійну систему в Україні та двосторонню співпрацю між Україною й Ізраїлем, зокрема у сферах інформаційних технологій, інвестицій та обміну досвідами між Міністерствами фінансів країн.

Окрім того, Сергій Марченко та Міхаель Бродський обговорили можливу співпрацю та обмін досвідом між Міністерствами фінансів України та Ізраїлю у сферах фіскальної політики та функціонування стартап-фондів.

Марченко привітав Міхаеля Бродського з призначенням та підкреслив важливість співпраці між Україною та Ізраїлем. Міністр фінансів розповів про економічну ситуацію в країні, а саме забезпечення фінансової стабільності в умовах пандемії, ефективну фіскальну політику та досягнення на робочому рівні рішення про завершення першого перегляду програми співпраці з МВФ.

"На сьогодні, в Україні приблизно 11 млн пенсіонерів та 9,7 млн тих, хто сплачує Єдиний соціальний внесок. Цих коштів платників податків недостатньо для забезпечення всіх пенсій, що призводить до дефіциту пенсійного фонду. Нам варто створити всі умови для добровільної накопичувальної пенсії, щоб поліпшити пенсійне забезпечення громадян", - зауважив міністр фінансів.

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