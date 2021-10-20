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Ізраїльський стартап представив електролітак, що може розганятись до 250 кілометрів

Дальність польоту електролітака становить 177 км
Ізраїльська стартап-компанія AIR представила свій перший електричний літак з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
Ізраїльський стартап представив електролітак, що може розганятись до 250 кілометрів Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.

Це двомісний транспортний засіб, який розрахований на вертикальний зліт і посадку, має особливу геометрію крила, яка дозволяє йому розвивати велику швидкість і здійснювати перельоти на більшу відстань, ніж інші повітряні судна такого ж класу, що розробляються компаніями-конкурентами.

Дальність польоту електролітака становить 177 км.

Літак оснащений літієвою батареєю ємністю 60 кВтг, що трохи більше, ніж у базової моделі Tesla Model 3, і здатна розвивати швидкість 160 км/год (максимальна швидкість - 250 км/ч).

На відміну від аналогічних літаків, уже представлених такими виробниками, як Boeing, Airbus і декількома стартап-фірмами, AIR позиціонує свою продукцію як літальний апарат для приватного використання і обіцяє відносно низьку роздрібну ціну. Точні цифри не називаються, за різними оцінками персональний міні-літак обійдеться покупцеві приблизно у 200 тисяч доларів при вартості години польоту - кілька десятків доларів.

Компанія планує випускати по 10 тисяч апаратів на рік на заводах у США, Європі та Азії.

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20 10 2021 11:36
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