Ізраїльський стартап представив електролітак, що може розганятись до 250 кілометрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.
Це двомісний транспортний засіб, який розрахований на вертикальний зліт і посадку, має особливу геометрію крила, яка дозволяє йому розвивати велику швидкість і здійснювати перельоти на більшу відстань, ніж інші повітряні судна такого ж класу, що розробляються компаніями-конкурентами.
Дальність польоту електролітака становить 177 км.
Літак оснащений літієвою батареєю ємністю 60 кВтг, що трохи більше, ніж у базової моделі Tesla Model 3, і здатна розвивати швидкість 160 км/год (максимальна швидкість - 250 км/ч).
На відміну від аналогічних літаків, уже представлених такими виробниками, як Boeing, Airbus і декількома стартап-фірмами, AIR позиціонує свою продукцію як літальний апарат для приватного використання і обіцяє відносно низьку роздрібну ціну. Точні цифри не називаються, за різними оцінками персональний міні-літак обійдеться покупцеві приблизно у 200 тисяч доларів при вартості години польоту - кілька десятків доларів.
Компанія планує випускати по 10 тисяч апаратів на рік на заводах у США, Європі та Азії.
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