НОВИНИКитайський електронний гігант Xiaomi придбав стартап, що спеціалізується на автономному керуванні транспортними засобами, підключених до інтернету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Xiaomi придбала стартап з автономного водіння електромобілів
Xiaomi планує почати серійне виробництво власних електромобілів протягом трьох років
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNBC.
Xiaomi заявила, що придбала стартап Deepmotion за 77,37 млн доларів, щоб "підвищити технологічну конкурентоспроможність" свого потенційного бізнесу з виробництва електромобілів.
У березні Xiaomi оголосила про плани запустити власний бізнес з виробництва електромобілів та інвестувати в нього 10 млрд доларів протягом наступних 10 років.
Придбання цифрового картографічного стартапу допоможе впровадити функції автономного водіння в електромобілі, які в кінцевому підсумку буде виробляти Xiaomi. Сьогодні ця функція активно розробляється світовими автовиробниками для EV наступного покоління.
Deepmotion базується в Пекіні і спеціалізується на тривимірній картографії, яка може бути використана в системах автономного водіння транспортних засобів, підключених до інтернету.
Xiaomi планує почати серійне виробництво власних електромобілів протягом трьох років.
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