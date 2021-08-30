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Xiaomi придбала стартап з автономного водіння електромобілів

Xiaomi планує почати серійне виробництво власних електромобілів протягом трьох років
Китайський електронний гігант Xiaomi придбав стартап, що спеціалізується на автономному керуванні транспортними засобами, підключених до інтернету.
Xiaomi придбала стартап з автономного водіння електромобілів Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNBC.
 
Xiaomi заявила, що придбала стартап Deepmotion за 77,37 млн доларів, щоб "підвищити технологічну конкурентоспроможність" свого потенційного бізнесу з виробництва електромобілів.
 
У березні Xiaomi оголосила про плани запустити власний бізнес з виробництва електромобілів та інвестувати в нього 10 млрд доларів протягом наступних 10 років.
 
Придбання цифрового картографічного стартапу допоможе впровадити функції автономного водіння в електромобілі, які в кінцевому підсумку буде виробляти Xiaomi. Сьогодні ця функція активно розробляється світовими автовиробниками для EV наступного покоління.
 
Deepmotion базується в Пекіні і спеціалізується на тривимірній картографії, яка може бути використана в системах автономного водіння транспортних засобів, підключених до інтернету.
 
Xiaomi планує почати серійне виробництво власних електромобілів протягом трьох років.
 
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30 08 2021 11:51
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