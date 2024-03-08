Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна й Туреччина підписали угоду про спрощення двосторонньої торгівлі

08 березня 2024, 21:07
Україна й Туреччина підписали угоду про спрощення двосторонньої торгівлі
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Murad Sezer
В рамках угоди створять систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої відбуватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Уряди України й Туреччини підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, що переміщуються між сторонами.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

За цим документом, інформацією обмінюватимуться Державна митна служба України та Міністерство торгівлі Туреччини.

В рамках угоди створять систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої відбуватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспорту через кордони обох держав, а також протидіятиме митним правопорушенням.

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Стамбулу з робочим візитом. Там він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити, зокрема, перебіг російсько-української війни, продовження угоди про зерновий коридор і двосторонні відносини.

торгівляЗеленський.угодаТуреччина

Останні матеріали

Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється