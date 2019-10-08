Україна й Туреччина створили підприємство для розробки ударного дрона
"Головне завдання підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці - синергії оборонних технологій і поєднання передових розробок Туреччини й України", - повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.
Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести розвідку з великих висот, годинами знаходитися у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і наносити удари широким спектром високоточного озброєння.
Відомо, що дрон буде виготовлений із застосуванням композитних матеріалів і буде оснащений двигунами українського виробництва, здатними працювати в екстремальних умовах.
Нагадаємо, що раніше Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму.
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