Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна й Туреччина створили підприємство для розробки ударного дрона

Безпілотник зможе вести розвідку з великих висот і годинами перебувати у повітрі
Компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу "Укроборонпрому", і турецький виробник безпілотників Baykar Defence створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.
Україна й Туреччина створили підприємство для розробки ударного дрона Фото: president.gov.ua

"Головне завдання підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці - синергії оборонних технологій і поєднання передових розробок Туреччини й України", - повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести розвідку з великих висот, годинами знаходитися у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і наносити удари широким спектром високоточного озброєння.

Відомо, що дрон буде виготовлений із застосуванням композитних матеріалів і буде оснащений двигунами українського виробництва, здатними працювати в екстремальних умовах.

Нагадаємо, що раніше Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2019 17:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.