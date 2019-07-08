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Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар
Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.
Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму Фото:president.gov.ua

Спрощення буде стосуватися переселенців, але не уточнили яких саме, повідомляє "УП".

"Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами… Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - зазначив Президент України. 

Іноземці для офіційного візиту до анексованого Криму, за законами України, мають отримати офіційний дозвіл. Перетинати кордон у невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Український президент переконаний, що Крим обов’язково повернеться до складу України.

Також він подякував Туреччині за солідарність з Україною. Президент у своїй промові згадав депортацію кримських татар. 

Зеленський повідомив, що 7 серпня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, що суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви. За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.

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