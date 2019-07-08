Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.

Спрощення буде стосуватися переселенців, але не уточнили яких саме, повідомляє "УП".

"Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами… Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - зазначив Президент України.

Іноземці для офіційного візиту до анексованого Криму, за законами України, мають отримати офіційний дозвіл. Перетинати кордон у невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Український президент переконаний, що Крим обов’язково повернеться до складу України.

Також він подякував Туреччині за солідарність з Україною. Президент у своїй промові згадав депортацію кримських татар.

Зеленський повідомив, що 7 серпня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, що суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви. За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.