Зеленський у Туреччині заявив про спрощений процес відвідин окупованого Криму
Спрощення буде стосуватися переселенців, але не уточнили яких саме, повідомляє "УП".
"Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами… Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - зазначив Президент України.
Іноземці для офіційного візиту до анексованого Криму, за законами України, мають отримати офіційний дозвіл. Перетинати кордон у невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.
За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Український президент переконаний, що Крим обов’язково повернеться до складу України.
Також він подякував Туреччині за солідарність з Україною. Президент у своїй промові згадав депортацію кримських татар.
Зеленський повідомив, що 7 серпня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Нагадаємо, що суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви. За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.
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