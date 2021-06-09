БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна офіційно заявила про бажання впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях (CRS Стандарт) у 2023 році, це допоможе виявляти випадки ухилення від податків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна з 2023 року хоче покращити контроль за ухиленням від податків
Глобальний форум [ОЕСР] буде відстежувати прогрес країни у виконанні своїх зобов’язань (здійснення перших обмінів інформацією) у вересні 2023 року. Наш Секретаріат продовжуватиме надавати допомогу Україні у впровадженні Стандарту та у вирішенні будь-яких питань, які можуть виникнути
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, повідомлення Організації економічного співробітництва та розвитку (OECR).
У відомстві розповідають, що це новий інструмент, що використовується у понад 100 юрисдикціях. Автоматичний обмін інформацією допоможе Україні отримувати додаткові податкові надходження, адже сприятиме виявленню випадків ухилення від сплати податків.
"Глобальний форум [ОЕСР] буде відстежувати прогрес країни у виконанні своїх зобов’язань (здійснення перших обмінів інформацією) у вересні 2023 року. Наш Секретаріат продовжуватиме надавати допомогу Україні у впровадженні Стандарту та у вирішенні будь-яких питань, які можуть виникнути", – зазначила голова Форуму Марія Хосе Гарде.
За даними ОЕСР, у 2019 році 100 податкових адміністрацій здійснили обмін інформацією про 84 мільйони фінансових рахунків, на яких знаходились активи на суму близько 10 трлн євро.
Міжнародна мережа автоматичного обміну розширюється й надалі – у 2020 році обмін здійснило 105 країн, а у 2021 році ще 4 країни виконають перший обмін. Україна планує здійснити перші обміни інформацією у вересні 2023 року за звітний 2022 рік.
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06 09 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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