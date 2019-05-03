Україна за два місяці збільшила видобуток газу на 2,8% "Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни

Видобуток природного газу в Україні в січні-лютому 2019 року збільшився, за оперативними даними, на 2,8% (на 94,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 3 млрд 459,6 млн куб. м, свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

Фото: afp.com

За розрахунками видобуток газу АТ "Укргазвидобування" становив 2 млрд 541,5 млн куб. м (+ 2,7% до січня-лютого-2018), ПАТ "Укрнафта" - 189,2 млн куб. м (+ 9,6%), іншими компаніями - 728,9 млн куб. м (+ 1,5%), повідомляє "Інтерфакс-Україна". У лютому-2019 видобуток газу становив 1 млрд 643,7 млн куб. м (+ 3,3% до лютого-2018), зокрема видобуток "Укргазвидобування" становив 1 млрд 206,5 млн куб. м (+ 3%), "Укрнафти" - 90,4 млн куб. м (+ 10,7%), інших підприємств - 346,8 млн куб. м (+ 2,4%). Як повідомлялося, видобуток природного газу в Україні в 2018 році за даними УТГ збільшився, за оперативними даними, на 0,3% (64,8 млн куб. м) порівняно з 2017 роком - до 20,89 млрд куб. м. Зокрема видобуток газу АТ "Укргазвидобування" становив 15 млрд 419,8 млн куб. м (+ 1,2% до 2017 р.), ПАТ "Укрнафта" - 1,078 млрд куб. м (-2,1%), іншими компаніями - 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%). "Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м. Нагадаємо, що Володимир Гройсман розповів, скільки потрібно видобувати газу для відмови від закупівлі

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