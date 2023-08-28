Україна за рік збільшила експорт зерна

На сьогодні аграрії експортували майже 1,8 млн тонн пшениці, 1,9 - кукурудзи та 460 тисяч тонн ячменю.

Цього року з липня україна експортувала 4,157 млн тонн зернових і зернобобових і цей показник більший ніж минулорічний.

Про це Міністерства аграрної політики та продовольства написало на сайті.

"Україна вже експортувала 1,773 млн тонн пшениці, 460 тис. т ячменю, 0,6 тисяч т жита та 1,916 млн тонн кукурудзи. Для порівняння, у минулому маркетинговому році станом на 31 серпня 2022 року Україна експортувала 3,964 млн тонн зернових та зернобобових", - йдеться на сайті.

З початку поточного місяця Україна експортувала 1,884 млн тонн зернових та зернобобових, в тому числі: 952 тисяч тонн пшениці, 165 тисяч тонн ячменю та 763 тисяч тонн кукурудзи. Цьогоріч із початку серпня жито не експортувалося.

З початку цього року Україна експортувала 20,8 тисч тонн борошна.

Нагадаємо, що після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно.