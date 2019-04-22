Україна забрала з ОРЛО ще 60 ув'язнених

З грудня 2018-го по квітень 2019 року з окупованої території Луганської області вдалося перемістити 195 українців

Україна забрала 60 ув'язнених, які відбували покарання у виправних установах на території окупованих Росією районів Луганської області.

"Зараз у Щасті завдяки проведеним переговорам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області на момент окупації Донбасу, були затримані або вже відбували покарання", - повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Усього з грудня 2018 року по квітень 2019-го вдалося перемістити з окупованої території Луганської області 195 ув'язнених українців. 34 з них уже звільнено.

"Я готова забрати всіх громадян України, які захочуть переміститися на контрольовану Україною територію для продовження відбування терміну покарання", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, у Мінську представники ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.