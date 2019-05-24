Україна забрала з ОРЛО ще 60 ув'язнених, - ФОТО

У місті Щастя Луганської області на лінії розмежування бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених, які відбували покарання на окупованій території.

"Знову я на мосту в Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області і на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



Фото: facebook / Людмила Денісова

"З грудня 2018-го по травень 2019 року ми перемістили 255 засуджених. Із них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене з заявами про переведення. Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області, - переміщено 268 засуджених. З них уже 46 осіб звільнено. Упродовж 2014-2019 років переведено 454 засуджених", - нагадала омбудсмен.



Фото: facebook / Людмила Денісова



Фото: facebook / Людмила Денісова



Фото: facebook / Людмила Денісова

Нагадаємо, що попередній етап відбувся в квітні - тоді Україна забрала з ОРЛО 60 ув'язнених. Раніше, в березні, Україна забрала з ОРЛО ще 60 осіб. У лютому Україні передали 33 засуджених, а в грудні минулого року - 42-х.