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Україна забрала з ОРЛО ще 60 ув'язнених, - ФОТО

Це вже п'ятий етап передачі ув'язнених з Луганської області
У місті Щастя Луганської області на лінії розмежування бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених, які відбували покарання на окупованій території.
Україна забрала з ОРЛО ще 60 ув Фото: facebook / Людмила Денісова

"Знову я на мосту в Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області і на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.


Фото: facebook / Людмила Денісова

"З грудня 2018-го по травень 2019 року ми перемістили 255 засуджених. Із них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене з заявами про переведення. Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області, - переміщено 268 засуджених. З них уже 46 осіб звільнено. Упродовж 2014-2019 років переведено 454 засуджених", - нагадала омбудсмен.


Фото: facebook / Людмила Денісова


Фото: facebook / Людмила Денісова


Фото: facebook / Людмила Денісова

Нагадаємо, що попередній етап відбувся в квітні - тоді Україна забрала з ОРЛО 60 ув'язнених. Раніше, в березні, Україна забрала з ОРЛО ще 60 осіб. У лютому Україні передали 33 засуджених, а в грудні минулого року - 42-х.

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24 05 2019 14:57
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