Україна задоволена 18-м пакетом санкцій ЄС та чекає на його швидке впровадження

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко привітала пропозицію Єврокомісії щодо нового пакета санкцій проти рф та висловила задоволення тим фактом, що в ЄС врахували деякі ідеї української сторони.

Про це українська міністерка написала в Х.

Як зазначила Свириденко, новий санкційний пакет ЄС – це "важливий крок у напрямку підриву фінансових і логістичних основ військової машини москви".

"Ми вітаємо пропозицію Європейської комісії щодо 18-го пакета санкцій проти росії. Приємно бачити, що деякі з наших пропозицій були враховані", – додала вона.

За словами Свириденко, найбільш впливові елементи цього пакета – заходи проти банківського сектору росії, обмеження цін на нафту та обмеження щодо "тіньового флоту" – "завдають удару по основних джерелах фінансування і приховування агресії Кремля".

"Ми вдячні ЄС за незмінну рішучість. Але ухвалення санкцій має бути швидким. Кожна затримка дає росії можливість адаптуватися, перебудуватися і продовжити війну проти України та загрози європейській безпеці. Ми закликаємо всі держави-члени без вагань схвалити цей пакет санкцій", – резюмувала вона.

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

За її словами, 18-й пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.