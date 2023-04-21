Україна захищає Бахмут, незважаючи на попередження США в оприлюднених документах – WP

Попри песимістичні прогнози оборона Бахмута тримається.

США у січні закликали Україну залишити Бахмут, бо вважали, що утримати місто не вийде і практично неможливо.

Про це йдеться у "зливі" секретних документів Пентагону, пише видання Washington Post.

Після цієї поради минуло вже понад три місяці, але ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

"Оцінка з позначкою "цілком таємно" попередила, що "постійне" просування росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, ймовірно, будуть "наражатися на ризик оточення, якщо вони не відступлять протягом наступного місяця", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська влада вирішила утримувати місто у зв'язку з його стратегічною військовою цінністю. Крім того, його оборона підтримує національний дух, а також деморалізує росіян.

Український полковник Павло Паліса побував на фронті і почув невтішні прогнози щодо Бахмута й від самих бійців.

"Ці хлопці сказали: "Я не знаю, можливо, два чи три тижні". Але через кілька місяців ми все ще тут, намагаючись зробити все можливе, щоб утримати місто", — заявив він.

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