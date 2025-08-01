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ПОЛІТИКА

Україна закликає до виключення росії з ОБСЄ та жорстких санкцій

01 серпня 2025, 08:47
Україна закликає до виключення росії з ОБСЄ та жорстких санкцій
джерело president.gov.ua
Єдина людина, кого боїться путін - Трамп.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив українську делегацію на саміті ОБСЄ у Гельсінкі, який відбувся у четвер. Захід припав на символічну дату,  саме зараз українці власною кров’ю захищають фундаментальні принципи, на яких побудована ця міжнародна організація.

Втім, дипломатична тональність не стала приводом для дипломатичної поблажливості: Сибіга жорстко розкритикував присутність росії в ОБСЄ, заявивши, що країна, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в її складі.

"ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує кремль у власних інтересах", – підкреслив міністр у коментарі фінському виданню Yle.

Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна-агресор, яка порушує міжнародне право, могла бути виключена. Сибіга наголосив: рф несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи, і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації.

"Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації", – додав дипломат.

Міністр також звернув увагу на співвідповідальність російського населення за злочини, які відбуваються в Україні. За його словами, мовчання росіян щодо геноциду та війни – це теж форма співучасті.

"Це ненормально, коли люди, які радіють загибелі українців, спокійно подорожують Європою", – заявив він.

Сибіга назвав президента рф владіміра путіна головним винуватцем загибелі сотень тисяч росіян. За його словами, понад мільйон громадян росії загинуло або було поранено у війні проти України.

Також Сибіга позитивно оцінив готовність США застосувати більш жорсткі санкції щодо москви та країн, які підтримують її нафтовий експорт. Він вважає, що лише радикальні заходи можуть змусити рф зупинити агресію.

"Трамп – це єдина людина, якої боїться путін. Світ очікує, чи виконає він свої обіцянки щодо санкцій. Вони повинні бути руйнівними", – заявив він.

Міністр також підкреслив, що Україна розраховує завершити війну ще цьогоріч, адже росія роками затягує переговори виключно для виграшу часу та окупації нових територій.

"Це війна не лише за майбутнє України, але й за стабільність Європи та світу. Від результату цієї боротьби залежить глобальна безпека", – підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, росія вже понад три роки утримує в заручниках трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі). Єдина причина їхнього викрадення – вони є українцями.

війнаОБСЄросія загрозаАндрій Сибіга

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