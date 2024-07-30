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Україна закликає своїх громадян покинути Ліван

30 липня 2024, 10:47
Україна закликає своїх громадян покинути Ліван
ліван
Конфлікт війни між Ізраїлем і Ліваном "стрімко розвивається".

США, Велика Британія, Франція, Німеччина і низка інших держав випустили нові рекомендації для подорожей, які містять заклик не відвідувати Ліван. Громадянам, які перебувають в країні, радять негайно її покинути. 

МЗС України закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Лівану та надало рекомендації тим, хто перебуває на території цієї країни.

В міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства вважають, що ситуація щодо війни між Ізраїлем та Ліваном "стрімко розвивається" і може зазнати ескалації "без попередження".

Тому МЗС просить британських підданих не сподіватися на те, що у випадку надзвичайної ситуації їх вдасться швидко евакуювати.

Також в посольстві США у Бейруті закликали американців розробити "кризовий план дій" і подбати про свою безпеку "до того, як криза розпочнеться".

Українське міністерство закордонних справ рекомендує українцям у Лівані наступне:

  • уникати місць масового скупчення людей;

  • не брати участі у демонстраціях;

  • неухильно додержуватися заходів безпеки та правил перебування іноземних громадян у країні;

  • виконувати законні вимоги правоохоронців;

  • відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;

  • завжди мати з собою документи, які посвідчують особу.

Відомство рекомендує тим, хто перебуває в Лівані, утриматися від поїздок до низки небезпечних територій.

 
ЛіванМЗС України

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