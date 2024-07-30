Україна закликає своїх громадян покинути Ліван
США, Велика Британія, Франція, Німеччина і низка інших держав випустили нові рекомендації для подорожей, які містять заклик не відвідувати Ліван. Громадянам, які перебувають в країні, радять негайно її покинути.
МЗС України закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Лівану та надало рекомендації тим, хто перебуває на території цієї країни.
В міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства вважають, що ситуація щодо війни між Ізраїлем та Ліваном "стрімко розвивається" і може зазнати ескалації "без попередження".
Тому МЗС просить британських підданих не сподіватися на те, що у випадку надзвичайної ситуації їх вдасться швидко евакуювати.
Також в посольстві США у Бейруті закликали американців розробити "кризовий план дій" і подбати про свою безпеку "до того, як криза розпочнеться".
Українське міністерство закордонних справ рекомендує українцям у Лівані наступне:
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уникати місць масового скупчення людей;
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не брати участі у демонстраціях;
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неухильно додержуватися заходів безпеки та правил перебування іноземних громадян у країні;
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виконувати законні вимоги правоохоронців;
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відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;
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завжди мати з собою документи, які посвідчують особу.
Відомство рекомендує тим, хто перебуває в Лівані, утриматися від поїздок до низки небезпечних територій.