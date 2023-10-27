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Україна залишається для нас пріоритетом – Мішель

27 жовтня 2023, 18:53
Україна залишається для нас пріоритетом – Мішель
Шарль Мішель
Президент Європейської ради заявляє, що на саміті лідери ЄС підтвердили, що Україна залишатиметься пріоритетом.

Про це повідомляє Інтерфакс

"Перший пункт, на якому я хочу наголосити, це підтримка, яку було висловлено Україні. Україна для нас пріоритет і залишатиметься пріоритетом", - заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції в п'ятницю в Брюсселі. 

Він додав, що лідери ЄС залишаються прихильними продовжувати пропонувати нашу фінансову підтримку Україні і це відповідає обговоренню, яке відбулося вчора з питання перегляду багаторічного бюджету.

Мішель також повідомив, що країни-члени ЄС також продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні на двосторонній основі.

"Ми також обговорили питання заморожених активів - обговорення було дуже гарним, і було широке бажання для нас зробити рішучі кроки вперед із цього питання", - сказав Мішель.

Президент Євросоюзу повідомив, що лідери доручили високому представнику і комісії необхідність зробити пропозиції для подальшої реалізації, щоб у нас були можливості мобілізувати деякі з цих активів, щоб у нас були доходи, щоб надавати Україні короткострокову підтримку, а потім - довгострокову для подальшої реконструкції України.

На початку місяця очільник Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді і заявив, що будуть підтримувати Україну до перемоги.

 

підтримкаУкраїнаПрезидент Європейської радиШарль Міщель

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