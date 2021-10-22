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Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому
Європейський союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у "зеленому" списку.
Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей Фото: Економічна правда

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову", - написав Джозвяк.

Останнього разу ЄС переглядав свій "зелений список" 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому - попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Нагадаємо, що у МЗС пояснили, що буде після виключення України з "зеленого списку" ЄС

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22 10 2021 16:08
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