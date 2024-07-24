Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна замовила у Rheinmetall технічне оснащення для заводу боєприпасів

24 липня 2024, 14:14
Україна замовила у Rheinmetall технічне оснащення для заводу боєприпасів
Згідно з повідомленням, замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду в Києві на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року

Про це повідомляє Rheinmetall.

Згідно з повідомленням, замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію. Вартість заводу варіюватиметься "в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро".

Передбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін і буде завершено протягом кількох років. Намір у тому, щоб розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером із спільного підприємства Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall заявив: "Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall".

В даний час в Україні вживаються заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури. Спільне підприємство Rheinmetall та українська державна компанія з експлуатації заводу з виробництва боєприпасів буде створено найближчим часом. Про це було оголошено на паралельному обговоренні на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.

У червні 2024 року генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Нагадаємо, у червні в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.

Rheinmetallозброєннявійна в Україні

Останні матеріали

CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється