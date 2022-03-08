НОВИНИУкраїна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ – посольство
Посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за зниженими цінами
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє посольство України в Лівані у Twitter.
"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:
Борошно пшеничне 350 доларів за тонну
Ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі ціни є вдвічі нижчі за ринкові.
"Laodicea" ( "Лаодіка", IMO: 9274343 (SY) — одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене окупантами українське зерно.
Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні.
Нагадаємо, що посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.
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03 08 2022 10:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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