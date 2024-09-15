Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями

15 вересня 2024, 20:55
Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями
фото: ЕРА
Туди планують відправити підрозділи ДСНС.
Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями. Йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чехію.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 
 
"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", - написав міністра на своїй сторінці у соцмережі Х.
 
Нагадаємо, що низка європейський країн потерпають від стихійного лиха. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств. Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.
війна в Україніросія окупантиповені

Останні матеріали

Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється