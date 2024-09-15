Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями

Туди планують відправити підрозділи ДСНС.

Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями. Йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чехію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", - написав міністра на своїй сторінці у соцмережі Х.