Україна запросить Бразилію взяти участь у Глобальному саміті миру – Єрмак

За дорученням Володимира Зеленського очільник Офісу президента і Міністерство закордонних справ працюють над організацією першого Міжнародного саміту миру для обговорення української формули миру.

Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на Глобальний саміт миру, який буде присвячений обговоренню української формули миру щодо закінчення війни.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю CNN Brazil.

"Ми вважаємо, що саміт не буде повним без участі країн Глобального Півдня", – сказав він і зазначив, що Бразилія, Індія, Китай, Саудівська Аравія та країни Африки мають бути серед основоположних держав для проведення дискусії.

Єрмак не назвав орієнтовну дату та місце проведення саміту, заявивши, що він відбудеться найближчим часом, у нейтральному місці, яке буде зручним для представники різних країн.

За його словами, українська влада хоче бачити Бразилію одним із лідерів у реалізації мирного плану.

"Україна дуже зацікавлена ​​у розвитку відносин з Бразилією. Україна прагне стратегічного партнерства з Бразилією. І ми готові зробити все від нас залежне для досягнення цієї мети", – наголосив Єрмак.

Зокрема, керівник ОП вважає, що Бразилія може бути одним із потужних лідерів у вирішенні питань екологічної безпеки.

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Він пройде без росії. Данія та Швеція вже заявили про бажання провести саміт.

Зазначимо, що Зеленський представив українську формулу миру у листопаді 2022 року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.