Україна запровадить санкції проти Нікарагуа через відкриття консульства в анексованому Криму
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
У відомстві заявили, що вручення «Почесному консулу Нікарагуа в РФ» консульського патенту Олегу Бєлавєнцеву порушує законодавство України та міжнародне право.
Також українське МЗС висловило протест через непогоджений з Україною візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до анексованого Криму. За законом іноземці можуть законно в'їхати на тимчасово окуповану територію через територію України.
"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України", — йдеться у заяві.
В МЗС запевнили, що вже попереджали Нікарагуа про неприпустимість порушення суверенітету та територіальної цілісності, а тепер розпочали запровадження санкцій.
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