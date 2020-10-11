Україна запровадить санкції проти Нікарагуа через відкриття консульства в анексованому Криму

Також українське МЗС висловило протест через непогоджений з Україною візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до анексованого Криму

Міністерство закордонних справ України розпочало процес запровадження санкцій щодо Нікарагуа через порушення територіальної цілісності держави. Причиною цього стало відкриття «Почесного консульства Нікарагуа в РФ» в анексованому Криму.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві заявили, що вручення «Почесному консулу Нікарагуа в РФ» консульського патенту Олегу Бєлавєнцеву порушує законодавство України та міжнародне право.

Також українське МЗС висловило протест через непогоджений з Україною візит посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до анексованого Криму. За законом іноземці можуть законно в'їхати на тимчасово окуповану територію через територію України.

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України", — йдеться у заяві.

В МЗС запевнили, що вже попереджали Нікарагуа про неприпустимість порушення суверенітету та територіальної цілісності, а тепер розпочали запровадження санкцій.

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