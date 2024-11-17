Україна зараз потребує непохитної підтримки Європи – The Time

Євросоюз, ймовірно, не зможе перешкодити Трампу ухвалити рішення щодо України, але вона може вплинути на нього.

Дозволяючи Трампу і путіну вирішувати долю України, світ ризикує підбадьорити російського диктатора і підштовхнути його повернутися і довести "справу до кінця" або навіть вторгнутися в сусідню країну.

Про це пише The Times.

Війна в Україні не є екзистенціальною для США та втомлених від інфляції американців, проте вона є такою для Східної Європи і особливо для Польщі та країн Балтії, які значно збільшили свої витрати на оборону.

"Умиротворення путіна, дозволивши йому зберегти вкрадені ним землі, дозволило б йому продовжити скасування порядку, що склався після 1989 року", - йдеться в публікації.

Швидше всього не зможе перешкодити Трампу ухвалити рішення щодо України, однак вона може вплинути на нього:

"У неї, безумовно, є влада і відповідальність, щоб підтримувати Київ. Велика Британія має продовжувати очолювати ці зусилля. Білий дім має переконатися, що його союзники готові продовжувати надавати допомогу і зброю силам Зеленського".

Нещодавно ми також писали, що Зеленський починає дипломатичний наступ, щоб переконати Трампа підтримувати Україну.