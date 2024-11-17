Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна зараз потребує непохитної підтримки Європи – The Time

17 листопада 2024, 16:17
Україна зараз потребує непохитної підтримки Європи – The Time
Фото: AFP
Євросоюз, ймовірно, не зможе перешкодити Трампу ухвалити рішення щодо України, але вона може вплинути на нього.

Дозволяючи Трампу і путіну вирішувати долю України, світ ризикує підбадьорити російського диктатора і підштовхнути його повернутися і довести "справу до кінця" або навіть вторгнутися в сусідню країну. 

Про це пише The Times.

Війна в Україні не є екзистенціальною для США та втомлених від інфляції американців, проте вона є такою для Східної Європи і особливо для Польщі та країн Балтії, які значно збільшили свої витрати на оборону.

"Умиротворення путіна, дозволивши йому зберегти вкрадені ним землі, дозволило б йому продовжити скасування порядку, що склався після 1989 року", - йдеться в публікації.

Швидше всього не зможе перешкодити Трампу ухвалити рішення щодо України, однак вона може вплинути на нього:

"У неї, безумовно, є влада і відповідальність, щоб підтримувати Київ. Велика Британія має продовжувати очолювати ці зусилля. Білий дім має переконатися, що його союзники готові продовжувати надавати допомогу і зброю силам Зеленського".

Нещодавно ми також писали, що Зеленський починає дипломатичний наступ, щоб переконати Трампа підтримувати Україну.

 

Дональд Трампвійна в Україніпідтримка України

Останні матеріали

Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється