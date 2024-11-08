Зеленський починає дипломатичний наступ, щоб переконати Трампа підтримувати Україну – ЗМІ

Український лідер зосередить своє керівництво на тому, щоб завоювати довіру новообраного президента США.

Україна почала активну дипломатичну кампанію, аби переконати Дональда Трампа в тому, що військова допомога для Києва не може бути припинена, адже це може вплинути на глобальне лідерство США.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Український президент Володимир Зеленський вже раніше наголошував на важливості підтримки Вашингтона.

ВІн заявляв, що без неї країна опиниться у скрутному становищі.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити мільярдні поставки зброї Україні і зосередитися на швидкому завершенні війни, навіть якщо для цього знадобляться територіальні поступки на користь рф.

Проте Зеленський сподівається, що заяви Трампа під час кампанії та його реальні кроки як президента можуть відрізнятися.

Президент України вже почав комунікацію з Трампом і првитав його з перемогою на виборах і висловлюючи надію на "нову еру для всіх нас".

В телефонній розмові український глава назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату", і додав про важливість американської підтримки.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом мають стратегічне значення для Києва.

На Київському економічному форумі цю тему активно обговорювали як представники бізнесу, так і політичні діячі, адже від позиції нового президента США може залежати майбутнє вирішення конфлікту.

Зеленський зі своєю командою мають надію, що навіть якщо Трамп обмежить прямі військові поставки, він продовжить підтримку України через інші канали.

Після того як стало відомо, що Трамп стане 47 президентом США - Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах у США.