Україна заручиться допомогою відомих міжнародних фахівців під час слухань у Гаазі

На слуханнях Міжнародного Суду ООН в Гаазі щодо попередніх заперечень РФ у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Україні допомагатимуть відомі в світі фахівці

Серед фахівців, які допомагатимуть Україні будуть Жан-Марк Тювенін, Альфред Соонс та інші.

“Нам допомагає компанія Covington and Burling, і нам допомагає вже тривалий час низка професорів. Серед них Жан-Марк Тювенін, якого ви бачили в Гамбурзі, Альфред Соонс, він теж був у Гамбурзі, він нам допомагає зі справами щодо “права моря”, тому не братиме участі у слуханнях у Міжнародному суді ООН. Натомість в обох цих слуханнях зараз у Гаазі нам помагатиме Гарольд Коу, дуже відомий професор, він викладає у Єлі і багатьох інших міжнародно визнаних університетах. Його авторитет незаперечний. Він із нами найдовше, допомагав нам і раніше. Він є частиною нашої команди. Тому в нас дуже потужна репрезентативна команда”, - розповів радник міністра закордонних справ України Тарас Качка, йдеться в "Укрінформ".

Він також наголосив, що головне завдання під час слухань які відбудуться наступного тижня щодо двох конвенцій – це спростувати ту позицію, яку висловила РФ, що у Міжнародного суду ООН немає підстав для слухання справи по суті.

“РФ досить гіпертрофовано підходить до усіх цих речей. Це, власне, буде видно на слуханнях. Ми побачимо виклад російської сторони, потім позицію української сторони”, - зазначив він.

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