Процес України проти Росії в Гаазькому суді покажуть онлайн
Слухання справи розпочнеться 10 червня 2019 року. У цей день з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30 (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) виступатимуть представники Росії, йдеться в заяві на сайті суду.
У вівторок, 11 червня, з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30 (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) виступатимуть представники України.
Трансляція вестиметься на сайті арбітражу в режимі онлайн.
Другий етап усних дебатів відбудеться 13 і 14 червня. У четвер, 13 червня 2019 року (09:30 - 13:00), виступатимуть представники Росії, а в п'ятницю, 14 червня (14:00 - 17:30), - України.
Також, Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"