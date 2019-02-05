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Процес України проти Росії в Гаазькому суді покажуть онлайн

Слухання справи розпочнеться 10 червня 2019 року
Суд у Гаазі показуватиме онлайн-засідання у справі "Україна проти Росії". Трансляція вестиметься на сайті арбітражу.
Процес України проти Росії в Гаазькому суді покажуть онлайн Фото: EPA/UPG

Слухання справи розпочнеться 10 червня 2019 року. У цей день з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30 (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) виступатимуть представники Росії, йдеться в заяві на сайті суду.

У вівторок, 11 червня, з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30 (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) виступатимуть представники України.

Трансляція вестиметься на сайті арбітражу в режимі онлайн.

Другий етап усних дебатів відбудеться 13 і 14 червня. У четвер, 13 червня 2019 року (09:30 - 13:00), виступатимуть представники Росії, а в п'ятницю, 14 червня (14:00 - 17:30), - України.

Також, Харківська правозахисна група (ХПГ) та громадська організація "Мирний берег" підготували та направили подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі щодо насильницьких злочинів, скоєних під час війни на Донбасі.

 
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02 05 2019 13:03
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