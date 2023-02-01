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Україна заслуговує на вступ до НАТО – новообраний президент Чехії

01 лютого 2023, 14:14
Україна заслуговує на вступ до НАТО – новообраний президент Чехії
Джерело: dw.com
Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО, щойно закінчиться війна.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

На думку Павела, генерала НАТО у відставці, Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до Альянсу після закінчення війни з рф.

Крім того, у своєму першому інтерв'ю після обрання президентом Чехії Павел рішуче виступив на захист західної військової підтримки Києва, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" на те, що країни мають спрямовувати в Україну.

Також він вважає, що відправлення західних винищувачів, таких як F-16, – "не табу", але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені у строки, які можуть бути корисними для Києва.

"Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні суттєву військову допомогу", – підсумував президент Чехії.

Як заявив експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути.

НАТОЧехіяпідтримка

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