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Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі

"Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив під час термінових дебатів щодо ситуації у Білорусі у рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини. У своїй промові він звернувся до Росії.
Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.

Він заявив, що народ Білорусі прагне демократії, а насильницька реакція влади "не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини".

"Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому", - йдеться в заяві.

Країни "Люблінського трикутника" були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу, проте у відповідь почули лише безпідставні звинувачення, сказав Кулеба.

"Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі", - заявив він.

Нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.

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18 09 2020 13:20
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