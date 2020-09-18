Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.
Він заявив, що народ Білорусі прагне демократії, а насильницька реакція влади "не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини".
"Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому", - йдеться в заяві.
Країни "Люблінського трикутника" були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу, проте у відповідь почули лише безпідставні звинувачення, сказав Кулеба.
"Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі", - заявив він.
Нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.
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