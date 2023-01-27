Україна засудила напад на посольство Азербайджану в Ірані

В результаті нападу загинула людина

Україна засуджує збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, в результаті якого загинула одна людина і кілька співробітників служби безпеки були поранені", - написав він.

Ніколенко від імені МЗС приніс щирі співчуття близьким загиблого й побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, 27 січня близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані.