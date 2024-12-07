Україна засудила втручання у вибори в Румунії – МЗС

"Зухвале втручання росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення", наголосили у МЗС.

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Зухвале втручання росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що втручання росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви про те, що агресивні плани кремля виходять далеко за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО.