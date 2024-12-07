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Україна засудила втручання у вибори в Румунії – МЗС

07 грудня 2024, 17:13
Україна засудила втручання у вибори в Румунії – МЗС
Фото: zn.ua
"Зухвале втручання росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення", наголосили у МЗС.
Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.
 
Про це йдеться в заяві МЗС.
 
"Зухвале втручання росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться в повідомленні.
 
У МЗС наголосили, що втручання росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви про те, що агресивні плани кремля виходять далеко за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО.
 
"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі. Румунія – важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.

 

вибориРумуніявійна в Україні

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