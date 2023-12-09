Україна засуджує плани росії провести вибори на окупованих територіях – Reuters

Сьоголдні Україна рішуче засудила плани рф провести президентські вибори наступної весни на окупованій території, оголосивши їх недійсними і пообіцявши притягнути до відповідальності будь-яких спостерігачів, направлених для моніторингу.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня російська дума призначила президентські вибори на наступний березень.

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів рф заявила, що жителі чотирьох окупованих українських регіонів зможуть проголосувати вперше.

В кремлі заявляють, що росія анексувала Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області на сході та півдні України під час минулорічних референдумів, які Київ і Захід відкинули як фіктивні, але не контролює повністю жодну з них, а в 2014 році вона також захопила в України чорноморський півострів Крим.

"Закликаємо міжнародне співтовариство рішуче засудити наміри росії провести президентські вибори на окупованих територіях України та застосувати санкції до осіб, причетних до їх організації та проведення", – йдеться в заяві МЗС України.

В Києві застерегли інші країни від надсилання спостерігачів на "псевдовибори", заявивши, що порушників загрожуватиме кримінальна відповідальність.

"Будь-які вибори в росії не мають нічого спільного з демократією. Вони служать лише інструментом утримання російського режиму при владі", - заявили у відомстві.

Вчора путін підтвердив, що балотуватиметься вп'яте.