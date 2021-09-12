Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 чи 2025 році - Зеленський

Президент розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада, незважаючи на певні труднощі, робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіним, який прибув до України з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу, під час якої наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті глави держави, Українська асоціація футболу розглядає можливість подання заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом із Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", - наголосив Зеленський.

Президент розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада, незважаючи на певні труднощі, робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні, і з цією метою започатковано програми "Здорова Україна", "Велике будівництво", "Активні парки". Крім того, у 2022 році розпочнеться будівництво Національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу, де зможуть займатися як чоловічі та жіночі національні збірні, так і дитячі, юнацькі команди.

Під час зустрічі Зеленський вручив Чеферіну орден князя Ярослава Мудрого в IV ступеня.

Нагадаємо, що український бізнесмен і лідер партії "Україна - наш дім" Борис Колесніков, відповідальний за підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, ініціював проведення Олімпіади-2036 в Одесі та створення спонсорського комітету.