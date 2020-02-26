Україна завершує роботу над вимогами МВФ щодо нової програми - Нацбанк
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю "УНІАН", повідомляє "Громадське".
"Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже теж майже добігла кінця", - зазначив заступник голови Нацбанку.
Він нагадав, що наразі представники місії МВФ перебувають в Україні та проводять зустрічі з представниками української влади. За словами Сологуба, питань до Нацбанку у місії МВФ немає.
"В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - додав Сологуб.
Зазначимо, що однією з ключових вимог МВФ до України є ухвалення закону про неповернення націоналізованих та збанкрутілих банків колишнім власникам. Наразі відповідний законопроєкт перебуває у Верховній Раді. Депутати не зможуть його розглянути доти, доки не закінчать розгляд законопроєкту про ринок землі.
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