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Україна завершує роботу над вимогами МВФ щодо нової програми - Нацбанк

"В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики"
У Національному банку України повідомили, що наразі Україна завершує роботу над ще невиконаними вимогами Міжнародного валютного фонду, які МВФ поставив Україні для початку нової кредитної програми.
Україна завершує роботу над вимогами МВФ щодо нової програми - Нацбанк Фото: Гордон

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю "УНІАН", повідомляє "Громадське".

"Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже теж майже добігла кінця", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Він нагадав, що наразі представники місії МВФ перебувають в Україні та проводять зустрічі з представниками української влади. За словами Сологуба, питань до Нацбанку у місії МВФ немає.

"В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - додав Сологуб.

Зазначимо, що однією з ключових вимог МВФ до України є ухвалення закону про неповернення націоналізованих та збанкрутілих банків колишнім власникам. Наразі відповідний законопроєкт перебуває у Верховній Раді. Депутати не зможуть його розглянути доти, доки не закінчать розгляд законопроєкту про ринок землі.

Нагадаємо, що в НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки.
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26 02 2020 14:58
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