Україна збентежила путіна несподіваним нападом на південь росії – CNN

За словами президента рф, це була "чергова велика провокація" з боку Києва.

Диктатор рф Володимир путін втупив у головнокомандувача російських збройних сил генерала Валерія Герасимова холодний погляд і вираз роздратування. На відео, оприлюдненому в середу кремлем, видно, що російський президент був незадоволений новинами з південного регіону Курської області.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

В той момент сотні українських військ за підтримки танків і під захистом протиповітряної оборони просувалися в регіон.

російські солдати здавалися в полон, а сотні російських цивільних у місті Суджа та його околицях рятувалися втечею.

За два з половиною роки війни це було безпрецедентне українське вторгнення в рф. путін заявив на зустрічі в кремлі, що це була "чергова велика провокація" з боку Києва. Виконуючий обов'язки губернатора регіону оголосив надзвичайний стан, описавши ситуацію як "дуже складну".

Перш за все, це було принизливо для російської держави, яка пишається тим, що захищає батьківщину.

Вторгнення на Курську дугу було зухвалим і контрінтуїтивним кроком українських військових, який один аналітик назвав "найменш очевидною річчю".

Незважаючи на постійну втрату позицій у східному Донецьку, Київ вирішив відправити частини досвідчених бригад на російську територію з очевидною метою поставити кремль у незручне становище і змусити Міністерство оборони рф перерозподілити ресурси, а також надати тилу вкрай необхідний моральний стимул.

Джордж Баррос з вашингтонського Інституту вивчення війни каже, що українці "досягли оперативної несподіванки, незважаючи на великі шанси, і зараз використовують неготовність росії в її прикордонних районах".

російський полк, який мав захищати цю ділянку кордону, залишив свої позиції. Кілька десятків солдатів потрапили в полон, що змусило президента Володимира Зеленського висловити в п'ятницю "особливу подяку нашим воїнам і підрозділам, які поповнюють "обмінний фонд" - беручи в полон окупантів і таким чином допомагаючи звільнити наших людей з російського полону".

Колона російського підкріплення була знищена ракетним ударом біля міста Рильськ в ніч на четвер, можливо, тому, що українцям вдалося зламати кілька камер відеоспостереження, які є характерною особливістю російських автошляхів. Один з російських блогерів, Олександр Коц, розповів, що він проїхав цим маршрутом.

"Я помітив, що вздовж усієї траси працюють камери. Вони буквально блимають фарами", - сказав він.

Не зустрічаючи особливого опору, а російський зв'язок у регіоні, за повідомленнями, був заглушений ефективною радіоелектронною боротьбою, українські бригади за перші два дні операції просунулися вглиб Курська більш ніж на 20 кілометрів.

Хороша розвідка дозволила передовим підрозділам просунутися ще далі вперед на дещо хаотичному полі бою, часто в обхід російської оборони. До п'ятниці російська влада втратила контроль над щонайменше 250 квадратними кілометрами території, згідно з кількома незалежними аналізами і картами CNN.

Це був не просто клаптик порожньої російської сільської місцевості. Серед місць, які перейшли під контроль України, був і газотранспортний вузол поблизу кордону, через який росія постачає до Європи значні обсяги природного газу.