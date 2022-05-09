Україна збільшує експорт електроенергії в ЄС

Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби.

Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейским часом) (16 годин поспіль) - в понеділок-п'ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) - в суботу-неділю.

У решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні. Перший день поставки зі збільшеними обсягами - 5 вересня.

"Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт", - пояснили в "Укренерго".

У перший день поставки 5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини - 175 МВт.

З 6 вересня - в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Як додають в "Укренерго", Регіональна група вирішила збільшити доступну пропускну спроможність між мережами Україною та ЄС лише в денні та вечірні години, коли рівень споживання традиційно високий. А під час нічного "провалу" споживання величина доступної пропускної спроможності перетинів залишилася без змін.

"Для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України, ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій в європейській енергосистемі.

НЕК "Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та подасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще в поточному місяці", - резюмували в компанії.