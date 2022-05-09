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Україна збільшує експорт електроенергії в ЄС

Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт
Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС.
Україна збільшує експорт електроенергії в ЄС Фото: shutterstock.com
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
 
Зазначається, що доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби.
 
Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейским часом) (16 годин поспіль) - в понеділок-п'ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) - в суботу-неділю. 
 
У решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні. Перший день поставки зі збільшеними обсягами - 5 вересня.
 
"Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт", - пояснили в "Укренерго".
 
У перший день поставки 5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини - 175 МВт. 
 
З 6 вересня - в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.
 
Як додають в "Укренерго", Регіональна група вирішила збільшити доступну пропускну спроможність між мережами Україною та ЄС лише в денні та вечірні години, коли рівень споживання традиційно високий. А під час нічного "провалу" споживання величина доступної пропускної спроможності перетинів залишилася без змін.
 
"Для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України, ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій в європейській енергосистемі.
 
НЕК "Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та подасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще в поточному місяці", - резюмували в компанії.
 
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05 09 2022 12:27
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