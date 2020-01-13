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Україна збільшила експорт зерна майже на 8 млн тонн — уряд

Обсяги експорту зернових цьогоріч були рекордними через рекордні врожаї. Більшу частину вирощеного зерна Україна експортує
За розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, станом на 10 січня українські аграрії експортували 32,08 мільйона тонн зерна, що на 7,8 мільйона тонн більше, ніж станом на цю дату попереднього року.
Україна збільшила експорт зерна майже на 8 млн тонн — уряд Фото: english.ruvr.ru

Про це повідомляють у прес-службі міністерства,передає "Громадське".

Обсяги експорту зернових цьогоріч були рекордними через рекордні врожаї. Більшу частину вирощеного зерна Україна експортує.

«Згідно оцінки міністерства урожай зернових цього року склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки. Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо у березні за інформацією Держстату», — повідомив заступник міністра економчного розвитку Тарас Висоцький.

Зазначимо, що рекордні обсяги експорту зернових стали одним з чинників, який вплинув на суттєве зміцнення гривні наприкінці 2019 року. Зокрема, валютні надходження від експорту збільшили пропозицію валюти на ринку, що вплинуло на її курс.

Нагадаємо, що український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

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13 01 2020 13:00
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