Україна збільшила експорт зерна майже на 8 млн тонн — уряд
Про це повідомляють у прес-службі міністерства,передає "Громадське".
Обсяги експорту зернових цьогоріч були рекордними через рекордні врожаї. Більшу частину вирощеного зерна Україна експортує.
«Згідно оцінки міністерства урожай зернових цього року склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки. Остаточні прогнози щодо виробництва зерна ми отримаємо у березні за інформацією Держстату», — повідомив заступник міністра економчного розвитку Тарас Висоцький.
Зазначимо, що рекордні обсяги експорту зернових стали одним з чинників, який вплинув на суттєве зміцнення гривні наприкінці 2019 року. Зокрема, валютні надходження від експорту збільшили пропозицію валюти на ринку, що вплинуло на її курс.
Нагадаємо, що український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?