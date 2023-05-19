Україна збила російський літак за допомогою Patriot – CNN

Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження.

Українські сили протиповітряної оборони збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що неназвані представники Пентагону та співробітники Конгресу США повідомили, що протягом останніх тижнів за допомогою Patriot вдалося збити ворожий бомбардувальник. Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження, повідомили в CNN.

"російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українським цілям", - пише видання.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

У Пентагоні заявили, що система Patriot в Україні справді зазнала ушкоджень, та її вже полагодили.