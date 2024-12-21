Україна збирає величезну базу даних про війну для навчання моделей штучного інтелекту

Використання ШІ у війні значно пришвидшує аналіз даних, надає можливість ідентифікувати цілі з високою точністю та покращує управління бойовими діями.

Україна активно використовує сучасні технології штучного інтелекту у війні, зокрема для аналізу даних із безпілотників. Війна з росією створила величезну базу відеозаписів, що може стати важливим інструментом для навчання моделей ШІ, здатних приймати рішення на полі бою.

Про це пише Reuters.

Засновник некомерційної української системи збору даних "Очі" Олександр Дмитрієв повідомив, що з початку російського вторгнення система зібрала понад 2 мільйони годин відеоматеріалів з фронту. Це дорівнює 228 рокам безперервного перегляду. Платформа об’єднує потоки з понад 15 000 екіпажів дронів, що працюють на передовій. Дмитрієв наголосив, що ці відео можуть слугувати “їжею для ШІ”, допомагаючи йому опанувати аналіз бойових тактик, розпізнавання цілей і оцінку ефективності озброєння.

Щодня система додає п'ять-шість терабайтів нових даних. Спочатку система "Очі" створювалася для забезпечення командирам оперативного огляду їхніх ділянок поля бою, однак з часом зібрані відео стали використовуватися як записи війни, що можуть бути корисними для навчання ШІ.

За словами Дмитрієва, представники деяких іноземних партнерів України висловлювали зацікавленість у використанні системи, хоча подробиці переговорів залишаються конфіденційними. Зокрема експерт американського Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт зазначив, що такий великий масив даних є надзвичайно корисним. Зокрема, це дозволяє ШІ розпізнавати об’єкти, природні перешкоди та потенційні засідки.

Співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Wadhwani AI Катерина Бондар підкреслила, що якість і обсяг даних мають ключове значення для навчання моделей. Водночас вона зауважила, що американські пріоритети зараз зосереджені на адаптації ШІ для протистояння Китаю в Тихоокеанському регіоні, а не для роботи в умовах українських полів та лісів.

Україна також використовує власну систему "Месники", розроблену Міністерством оборони. Вона централізує дані з дронів і камер відеоспостереження, щотижня виявляючи до 12 тисяч одиниць російської техніки за допомогою інструментів ідентифікації зі ШІ. Хоча подробиці роботи системи залишаються засекреченими, технології штучного інтелекту відіграють значну роль у забезпеченні обороноздатності країни, зокрема для розмінування територій.

Українські компанії також працюють над створенням роїв безпілотників, які діятимуть у зв’язці, виконуючи завдання як єдина система. Зі свого боку росія застосовує ШІ у дронах-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, що сили оборони України здійснили на Харківщині першу атаку лише безпілотними наземними транспортними засобами (UGV) та FPV-дронами.